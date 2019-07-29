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29.07.2019 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве

Текст: Иван Петров

Щербинский суд Москвы постановил отправить на десять суток под административный арест председателя Совета депутатов московского муниципального округа "Красносельский" Илью Яшина. Ему вменяется организация несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Яшин признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, а именно в "нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга".

Троицкий суд Москвы 31 июля рассмотрит вопрос еще об одном административном правонарушении, которое инкриминируется Яшину - по статье КоАП "организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении". В этом случае речь идет об организации несогласованной акции у столичной мэрии 14 июля.

В понедельник, 29 июля, под административный арест был отправлен еще один оппозиционер Константин Янкаускас. Решением Зюзинского райсуда Москвы незарегистрированный кандидат в Мосгордуму был арестован на семь суток. Его обвинили в участии в несанкционированной акции протеста в центре Москвы 27 июля.

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Параллельно Следственным комитетом расследуется уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса РФ "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Поводом стала несанкционированная акция, прошедшая возле здания Мосгоризбиркома 14 июля. Имен фигурантов в СК не называли, но, судя по тем лицам, которых вызывали на допросы, это все те же оппозиционеры, которым было отказано в регистрации для участия в осенних выборах в Мосгордуму. Именно они призывали людей выйти на несогласованную акцию в центре Москвы в минувшую субботу, 27 июля. В итоге свыше тысячи человек были задержаны, из которых более 600 оказались приезжими из других регионов.

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