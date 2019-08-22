В школьную программу предложили ввести уроки по компьютерным играм

Предполагается, что такие занятия будут проходить в средних и старших классах. Причем начать эксперимент авторы инициативы из Института развития интернета хотят уже в 2020 году.

Кроме того, эксперты ИРИ выбрали и отдельные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, в первую очередь необходимо ввести на уроках киберспорта. Среди них - Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

С одной стороны, система образования все круче разворачивается в сторону цифровизации и новых технологий. С другой, компьютерные игры - одна из самых перспективных сфер в этой области. Как сообщает Институт развития интернета, киберспорт уже включен в программы в ряде школ Швеции и Норвегии, а в американских школах с 2018 года проводятся официальные киберспортивные турниры. Профильные программы появляются в вузах, причем и в российских. Например, в РГУ физической культуры, спорта, молодежи и туризма уже открыта специальность "Теория и методика компьютерного спорта", а в Высшей школе экономики разработана образовательная программа "Управление киберспортом".

Но нужен ли киберспорт в российских школах? Ведь у некоторых ребят компьютерные игры могут вызывать настоящую зависимость? Об этом "РГ" спросила экспертов.

- Вопрос очень спорный. Причем меня больше беспокоит влияние киберспорта в целом на здоровье - зрение, осанку и т.д. Дети не очень-то хорошо умеют себя контролировать и порой не могут вовремя сказать: "Стоп, надо сделать перерыв". Тем более что матчи по киберспорту бывают очень продолжительными - некоторые более 10 часов, - рассказал учитель информатики и робототехники школы № 1293 Александр Степанов. - С другой стороны, это действительно перспективное направление. И возможно, как факультатив это неплохо. В некоторых школах уже есть кружки по киберспорту. Поэтому я бы хотел увидеть исследования ученых по этому поводу.

И все-таки почему киберспорт сегодня так "выстрелил"? Эксперты отмечают: если раньше мальчишки играли во дворе в футбол, то теперь они играют в видеоигры. Компьютер есть практически в каждой семье. По оценкам, сегодня каждый третий человек в возрасте от 16 до 24 лет следит за новостями из мира игрового спорта или же сам является заядлым геймером.

И это уже не детские забавы: зарплата профессионального киберспортсмена может достигать десятков тысяч долларов в месяц. А на ежегодном чемпионате мира, к примеру, по игре Dota2, команда подростков может выиграть более 10 миллионов долларов.

Комментарий

- Игровые виды сегодня активно используются в образовательном процессе, включая внеурочную деятельность, организацию дополнительного образования, - говорят в минпросвещения. - Различные инициативы в сфере ИТ и программирования, профильные тематические уроки, охватывающие школы разных регионов, сегодня содержат и соревновательные элементы, хакатоны. Министерство готово детальнее ознакомиться с предложениями института в случае их поступления. При этом отметим важность вопроса безопасности и здоровьесбережения детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм.

В этом году в Москве тоже стартует эксперимент. На базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта в сентябре начинает работу первая в России кибершкола. Здесь будут бесплатно учиться дети, которым интересны IT-технологии и интеллектуальные виды спорта. Первый набор этого года - четыре десятых класса - примерно 120 ребят. В программе - общеобразовательные предметы, компьютерный дизайн, спортивное право, шахматы. Плюс - участие во всевозможных киберспортивных турнирах.