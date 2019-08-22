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Рубрика: Видео

Видео: в Огайо прошли гонки ретромобилей с поросятами подмышкой

Текст: Вадим Давыденко

Уникальные гонки прошли в американском округе Тилламук (штат Огайо) на северо-западе страны. Это был не просто заезд ретромобилей - гордящихся своей автомобильной историей американцев не удивить соревнованиями на раритетах 50-70-летней давности. В лучших традициях деревенских ярмарок гонки прошли ...с поросятами подмышкой.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Если верить местным старожилам, в Тилламуке с 1925 года, то есть уже почти сто лет, устраиваются Pig N' Fords, заезды, в которых может принять участие любой обладатель классического Ford Model T и юного бойкого свина весом около 10 кг. Есть разные легенды об истории появления этого соревнования, и самая известная - о добросердечном фермере, догнавшем убежавшего соседского поросенка и вернувшем его на автомобиле хозяину.

Никто из участников Pig N' Fords не знает, что труднее - завести пусковой рукояткой древнюю машину, не выпуская при этом перепуганное, яростно вырывающееся животное, промчаться три круга по специально разбитой грунтовой трассе или не помереть при этом со смеху. Тут и хладнокровие нужно, и великолепная реакция, и недюжинная физическая сила.

Всеми этими качествами в полной мере обладает Марти Уокер, победитель заезда этого года и герой всего Тилламука как минимум до следующих гонок.

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