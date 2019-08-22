Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась раскрыть информацию по вероятному обмену между Россией и Украиной удерживаемых лиц.

"Информация есть, но поделиться ею я не могу. Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе. Что и будет сделано", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене между Россией и Украиной удерживаемыми лицами в самое ближайшее время. Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что вопрос обмена граждан между двумя странами требует согласований.