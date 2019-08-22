Зе Луиш вернулся в "Спартак"

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, ныне выступающий за "Порту", посетил гостиницу, в которой остановился "Спартак" в Португалии перед матчем Лиги Европы против "Браги".

Футболисты "Спартака" вернулись в гостиницу после тренировки, и там их поджидал приятный сюрприз. Зе Луиш приехал поддержать свой бывший клуб.

Он был продан в "Порту" нынешним летом. Футболист играл в "Спартаке" с 2015 по 2019 год. На счету форварда сборной Кабо-Верде 109 матчей за красно-белых, 35 голов и 25 результативных передач.

Игрок из Кабо-Верде и футболисты московского клуба были рады этой встрече, фотографии которой "Спартак" разместил в Twitter.

Сегодня в 21/45 "Спартак" в Португалии проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Браги".