ЦИК проведет обучение наблюдателей на цифровых участках

В рамках проведения эксперимента по голосованию на цифровых участках в Москве наблюдатели имеют такое же право следить за процессом, как и в случае традиционного голосования. Однако сама процедура и ее техническое обеспечение существенно отличается от привычной, в связи с чем в ЦИКе готовы провести обучение наблюдателей, которые будут работать 8 сентября на цифровых участках.

"Мы не исключаем и даже считаем правильным ближе ко дню голосования, когда будет пул наблюдателей сформирован, провести небольшое обучение", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании комиссии в среду. Тренинг может быть проведен в очной форме либо в формате вебинара.

В разъяснениях ЦИК указано, что пул наблюдателей будет формироваться из числа представителей штабов самовыдвиженцев и партий, выдвинувших кандидатов на выборах глав регионов. Те и другие смогут направить на цифровые участки по два наблюдателя.

Кроме того, следить за голосованием смогут представители общественных палат соответствующих регионов, если у них есть возможность направить наблюдателей в Москву. Если же такой возможности нет, они вправе делегировать эти полномочия членам федеральной Общественной палаты.

Напомним, в эксперименте по голосованию на цифровых участках принимают участие 20 регионов. Это четыре одномандатных округа, в которых пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, и 16 субъектов, где 8 сентября выберут губернаторов.

Жители этих регионов имеют право проголосовать на любом из 30 цифровых участков в Москве. Для этого необходимо подать заявление через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

Подробно о том, как будут устроены цифровые участки, читайте в материале "РГ".