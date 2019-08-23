Эксперты назвали "подводные камни" четырехдневной рабочей недели

Уже проведено несколько опросов, которые показывают, что мнения россиян разделились. С одной стороны, дополнительный законный выходной - звучит заманчиво, но, с другой, люди опасаются, что за этим могут последовать увольнения и сокращения зарплат.

Эксперты также не дают однозначного ответа, к чему может привести сокращение рабочего времени. В этом процессе есть как свои плюсы, так и определенные "подводные камни".

Так, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, напоминает, что идея о сокращении рабочего времени уже давно обсуждается в мире. Вышла даже книга, которая рассказывает об изменениях в стиле жизни человека при сокращении рабочего времени: Тимати Феррис "4 часовая рабочая неделя".

"Современная высокотехнологичная экономика сокращает физические нагрузки на работника, но, с другой стороны, увеличивает психологические нагрузки на него. Современный человек живет в постоянном стрессе, а стресс снижает производительность труда и снижает его качество. Соответственно, увеличивается количество ошибок, - отмечает Журавлев. - Меньшее же число часов работы в день уменьшает давление на психику, а большее время на отдых позволяет организму восстановится. В результате производительность труда возрастает. Более того, улучшается здоровье работника, что позволит не тратить средств и времени на лечение и так же ведет к повышению производительности труда. В свою очередь, сокращение рабочего времени приведет к большей гармонизации семейных отношений, что также скажется и на производительности труда. Ведь когда в семье все прекрасно и замечательно человек с легким сердцем ходит на работу и не отвлекается на посторонние мысли".

Однако, как подчеркивает эксперт, если в теории сокращение рабочего времени сказывается положительно на экономических процессах, то на практике все может выглядеть не так радужно. Не исключена вероятность сокращения зарплаты и персонала. И, наоборот, увеличение ежедневной нагрузки на оставшихся работников.

Что касается психологических факторов, то вероятность стресса на работе снизится. "Но в современном мире отдых не менее стрессоопасное дело, чем работа. И от отдыха ох как можно устать. А уставшие от отдыха и семейных скандалов люди будут работать так же не производительно и делать столько же ошибок, как и люди, уставшие от работы", - добавляет Дмитрий Журавлев.

А доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им Г.В. Плеханова Инга Корягина рассказала "РГ", что в этом году уже 15 процентов организаций на западе предлагают некоторым своим сотрудникам четырехдневную рабочую неделю продолжительностью 32 часа или менее. Для сравнения: в прошлом году было 13 процентов таких работодателей.

"Но по большей части, четырехдневная рабочая неделя - это лишь определенный модуль организации рабочего процесса. Просто работодатель увеличит рабочий день до 10 часов с тремя выходными", - добавляет эксперт. Для многих, как подчеркивает Корягина, эта модель привлекательна. Например, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. "Некоторые компании предпочитают трудоголиков. Работая по 10-11 часов в день, можно "засветиться", - считает эксперт. - Компании могут сами устанавливать рабочие дни. Не все хотят начинать неделю с понедельника. 4 дневная рабочая неделя им может позволить работать, например, со вторника по пятницу. Или со среды по субботу. Трехдневный перерыв способствует снижению загрязнения окружающей среды, расходов на топливо и стоимости топлива".

Из минусов эксперт отмечает следующие моменты. Первое. Работать продуктивно по 10 часов в день - тяжелая задача. Нужна привычка. Иначе усталость снизит продуктивность. Второе. Позднее возвращение домой приведет к нежеланию встречаться с друзьями и отдыхать за пределами квартиры. Третье. Семейным сотрудникам нужно будет искать няню на вечерние часы и перестраивать график ухода за детьми или пожилыми родителями.

Напомним, что сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шoхиным подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России в перспективе возможен, но он должен сопровождаться как сохранением уровня зарплаты, так и ростом производительности труда.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что "это нельзя понимать сейчас слишком буквально", что такой переход, конечно же, не произойдет сию секунду.