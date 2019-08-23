ФХР исключила, что Кузнецов принимал запрещенные вещества в сборной России

Нападающий Евгений Кузнецов не мог принимать запрещенные вещества, находясь в расположении сборной России, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее в пятницу Международная федерация хоккея объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года. Сообщалось, что допинг-проба, взятая у игрока 26 мая 2019 года, дала положительный результат на кокаин. В это время Кузнецов находился в расположении сборной России на чемпионате мира в Словакии, на котором вместе с командой стал бронзовым призером.

"Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что в ФХР всегда "выступали и будут выступать против применения запрещенных веществ в спорте". "В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил", - следует из сообщения.

В ФХР пообещали внимательно следить за развитием событий и принять все необходимые меры в соответствии с кодексом WADA, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF.