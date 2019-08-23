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23.08.2019 08:12
Рубрика: В мире

Глава МИД КНДР назвал Помпео "ядовитым растением" дипломатии

Текст: Максим Макарычев
Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо назвал госсекретаря США Майка Помпео "ядовитым растением американской дипломатии" и пообещал "перевернуть абсурдную мечту" о том, что санкции приведут к переменам в Пхеньяне, сообщает The Associated Press.
Фото: REUTERS/LUCAS JACKSON Фото: REUTERS/LUCAS JACKSON
Фото: REUTERS/LUCAS JACKSON

Ри Ен Хо выступил с комментариями в знак протеста против заявлений Помпео, озвученных в интервью, в ходе которого американец сказал, что Вашингтон сохранит "сокрушительные санкции в отношении Северной Кореи, если Пхеньян не проведет денуклеаризацию".

Глава американской дипломатии заявил, что Соединенные Штаты "продолжат применять самые жесткие за всю историю санкции и продолжат работать над тем, чтобы убедить председателя Ким Чен Ына и руководителей Северной Кореи в том, что для них нужно сделать так, чтобы они начали денуклеаризацию".

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Высокопоставленный американский дипломат также дал понять на этой неделе, что Вашингтон готов возобновить переговоры. Это заявление Помпео обнародовал через день после того, как военные подразделения США и Южной Кореи завершили свои регулярные учения, которые Пхеньян назвал репетицией вторжения.

По мнению министра, в КНДР не могут просто так пропустить "безрассудные замечания" Помпео, тем более они были сделаны на фоне возможного возобновления процесса переговоров по ядерной проблематике. Ри добавил, что Помпео - "наглый" человек, потому что он "просил" о денуклеаризации, когда посещал Пхеньян и несколько раз встречался с лидером Ким Чен Ыном.

В апреле Северная Корея потребовала от президента Дональда Трампа отстранить Помпео от ядерных переговоров. Как отметил глава МИД КНДР, Северная Корея готова и к диалогу, и к конфронтации. Но он предупредил, что Пхеньян попытается остаться "самой большой угрозой для Америки", если Соединенные Штаты продолжат противодействовать Северу с помощью санкций.

Как отмечают эксперты, Северная Корея усилила жесткую тональность риторики в адрес Соединенных Штатов и Южной Кореи, хотя в последнее время она сместила акцент на Сеул и практически не упоминает руководство США, при этом особенно критикуя военные учения союзников.

Фото: iStock
В КНДР объяснили нежелание Пхеньяна вести переговоры с Южной Кореей

Во время этих учений Северная Корея провела множество испытаний ракет малой дальности и других видов оружия, способных поразить большую часть Южной Кореи, а не материковой части США. Некоторые эксперты утверждают, что таким образом Северная Корея выражает свою заинтересованность в возобновлении переговоров с Вашингтоном.

Высокопоставленный американский посланник по Северной Корее Стивен Бигун заявил в среду, что Соединенные Штаты "готовы принять участие в них, как только мы услышим готовность в их проведении от наших коллег в Северной Корее".

Напомним, что переговоры, проводимые по инициативе руководства США по ядерному оружию Северной Кореи, потерпели крах после того, как Трамп отклонил требование Ким Чен Ына о широкомасштабном ослаблении санкций в обмен на частичные шаги по разоружению во время их второго саммита во Вьетнаме в феврале. Лидеры КНДР и США снова встретились на межкорейской границе в конце июня и договорились возобновить переговоры. Их дата по-прежнему не определена.

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