Глава МИД КНДР назвал Помпео "ядовитым растением" дипломатии

Ри Ен Хо выступил с комментариями в знак протеста против заявлений Помпео, озвученных в интервью, в ходе которого американец сказал, что Вашингтон сохранит "сокрушительные санкции в отношении Северной Кореи, если Пхеньян не проведет денуклеаризацию".

Глава американской дипломатии заявил, что Соединенные Штаты "продолжат применять самые жесткие за всю историю санкции и продолжат работать над тем, чтобы убедить председателя Ким Чен Ына и руководителей Северной Кореи в том, что для них нужно сделать так, чтобы они начали денуклеаризацию".

Высокопоставленный американский дипломат также дал понять на этой неделе, что Вашингтон готов возобновить переговоры. Это заявление Помпео обнародовал через день после того, как военные подразделения США и Южной Кореи завершили свои регулярные учения, которые Пхеньян назвал репетицией вторжения.

По мнению министра, в КНДР не могут просто так пропустить "безрассудные замечания" Помпео, тем более они были сделаны на фоне возможного возобновления процесса переговоров по ядерной проблематике. Ри добавил, что Помпео - "наглый" человек, потому что он "просил" о денуклеаризации, когда посещал Пхеньян и несколько раз встречался с лидером Ким Чен Ыном.

В апреле Северная Корея потребовала от президента Дональда Трампа отстранить Помпео от ядерных переговоров. Как отметил глава МИД КНДР, Северная Корея готова и к диалогу, и к конфронтации. Но он предупредил, что Пхеньян попытается остаться "самой большой угрозой для Америки", если Соединенные Штаты продолжат противодействовать Северу с помощью санкций.

Как отмечают эксперты, Северная Корея усилила жесткую тональность риторики в адрес Соединенных Штатов и Южной Кореи, хотя в последнее время она сместила акцент на Сеул и практически не упоминает руководство США, при этом особенно критикуя военные учения союзников.

Во время этих учений Северная Корея провела множество испытаний ракет малой дальности и других видов оружия, способных поразить большую часть Южной Кореи, а не материковой части США. Некоторые эксперты утверждают, что таким образом Северная Корея выражает свою заинтересованность в возобновлении переговоров с Вашингтоном.

Высокопоставленный американский посланник по Северной Корее Стивен Бигун заявил в среду, что Соединенные Штаты "готовы принять участие в них, как только мы услышим готовность в их проведении от наших коллег в Северной Корее".

Напомним, что переговоры, проводимые по инициативе руководства США по ядерному оружию Северной Кореи, потерпели крах после того, как Трамп отклонил требование Ким Чен Ына о широкомасштабном ослаблении санкций в обмен на частичные шаги по разоружению во время их второго саммита во Вьетнаме в феврале. Лидеры КНДР и США снова встретились на межкорейской границе в конце июня и договорились возобновить переговоры. Их дата по-прежнему не определена.