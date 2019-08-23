Пхеньян: В условиях санкций КНДР будет главной угрозой для США

Северная Корея готова на диалог с США. Однако до тех пор, пока санкционное давление сохраняется, Пхеньян продолжит быть главной угрозой для Вашингтона. Об этом говорится в заявлении главы МИД КНДР Ри Ен Хо, распространенном в пятницу Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Мы готовы к диалогу и в то же время - к противостоянию", - цитирует ТАСС министра. По его мнению, это большой просчет, если США будут стараться противостоять КНДР санкциями, при этом не отказываясь от своей конфронтационной позиции. "В таком случае мы останемся для США главной угрозой", - подчеркнул Ри Ен Хо.

Так северокорейский дипломат ответил на заявление госсекретаря США Майкла Помпео, который в одном из недавних интервью выразил надежду на то, что КНДР по-прежнему привержена денуклеаризации. В противном случае, по словам Помпео, Вашингтон сохранит самые суровые санкции.

Ранее МИД КНДР распространило заявление в котором говорится о том, что Северная Корея не заинтересована в диалоге, который сопровождается военными угрозами. "Сейчас мы видим опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в документе. В качестве таких действий северокорейские дипломаты назвали приобретение Сеулом американских истребителей F-35A, а также совместные с США военные учения.