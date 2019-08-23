Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

Группа ГАЗ рассматривает возможность перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сообщили в компании.

"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".

Правда, причиной сокращения рабочей недели является недозагрузка мощностей из-за проблем с поставками импортных комплектующих для двигателей в автомобилях "Газель".

Сократится и зарплата пропорционально отработанному времени.

Как поясняют в концерне, производственные показатели ухудшились на фоне негативной макроэкономической ситуации.