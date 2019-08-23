Китай вводит пошлины на американский экспорт на 75 миллиардов долларов

Власти Китая заявили о введении ответных дополнительных пошлин на ввоз американских товаров общим объемом 75 миллиардов долларов в год.

"Принято решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", - приводит ТАСС сообщение комитета по тарифам Госсовета КНР.

Дополнительные пошлины затронут 5 078 товарных позиций и вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.

Китай принял такое решение в ответ на введение США пошлин в размере 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.