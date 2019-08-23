Кличко заявил об "особом статусе Севастополя"

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом". Такое мнение высказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. В законе прописано, что только в этих двух городах мэр является председателем городской администрации", - заявил Кличко и также посетовал на то, что украинские власти хотят сделать должность мэра фактически номинальной.

"Чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть", - возмутился киевский градоначальник.

В настоящее время Севастополь является российским городом федерального значения, после того как по итогам референдума в марте 2014 года Крым вернулся в состав России.