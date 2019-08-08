Мэр Киева Кличко заявил о желании идти на второй срок

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в случае, если власти страны снимут его с должности. "Сдаваться - не в моих принципах", - подчеркнул бывший боксер.

"Меня избрали киевляне, и снять, если не справлюсь с поставленными задачами, тоже могут только они", - сказал Кличко изданию "Левый берег".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с поста градоначальника Киева. На должность мэра Киева Кличко привел экс-президент Петр Порошенко. Этот пост теперь займет сторонник новой власти. Сам Кличко по итогам встречи с Зеленским сообщил, что категорически не согласен покидать данную должность.

Градоначальник столицы также пожаловался на полное отсутствие каких-либо серьезных полномочий. По своей "бесполезности" Кличко сравнил себя с "английской королевой".