Кононов объяснил поражение "Спартака" усталостью

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).

По его словам, одна из причин поражения "красно-белых" - усталость. Напомним, что в понедельник спартаковцы встречались в столичном дерби с ЦСКА (2:1).

"Игра с ЦСКА была тяжелейшей", - отметил на пресс-конференции Кононов. "Плюс долгий перелет и жаркая погода в Португалии. Все эти факторы не могли не сказаться на нашем состоянии".

Что касается непосредственно игры "Спартака" в этом матче, то Кононов посетовал на частые ошибки, а также на то, что его футболисты не доводили атаки до логического завершения. При этом рулевой "красно-белых" уверен: у его команды есть все шансы для победы во второй встрече и выходе в групповой этап Лиги Европы.

"Мы разберем причины, почему сопернику удалось забить нам и сделаем выводы. Матч получился тяжелый. Да, мы уступили, но у нас есть шанс в Москве", - уверен Кононов.