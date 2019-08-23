Новости

При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека 01:19
Кононов объяснил поражение "Спартака" усталостью 01:13
В Нигерии 17 человек погибли в ДТП с микроавтобусом 00:50
Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в Идлибе 00:43
КНР: Выход США из ДРСМД плохо скажется на глобальном режиме безопасности 00:36
США напомнили Канаде о необходимости увеличения взносов в НАТО 00:27
62% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента 22.08.2019
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном 22.08.2019
И.о. постпреда РФ при ООН: Мир в шаге от гонки вооружений из-за США 22.08.2019
Пожары в Амазонии в Бразилии бушуют рекордными темпами в истории 22.08.2019
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22.08.2019
СМИ: Канада выступила против возвращения России в G8 22.08.2019
Шюррле и Понсе сыграют против "Браги" с первых минут 22.08.2019
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии 22.08.2019
Россиянам рекомендовано избегать мест проведения акций в Гонконге 22.08.2019
В Кремле подтвердили подготовку саммита по Сирии в Анкаре 22.08.2019
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной 22.08.2019
Посольство РФ в США осудило попытки фальсификации истории в СМИ 22.08.2019
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП 22.08.2019
Макей и Рапота обсудили взаимодействие в Союзном государстве 22.08.2019
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 22.08.2019
В кинотеатре "Иллюзион" пройдут бесплатные киномарафоны 22.08.2019
Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать 22.08.2019
Мария Захарова станцевала лезгинку 22.08.2019
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 22.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 01:13
Рубрика: Спорт

Кононов объяснил поражение "Спартака" усталостью

Текст: Артур Нанян
Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).

По его словам, одна из причин поражения "красно-белых" - усталость. Напомним, что в понедельник спартаковцы встречались в столичном дерби с ЦСКА (2:1).

Фото: iStock
МВД впервые расследует дело о договорном футбольном матче

"Игра с ЦСКА была тяжелейшей", - отметил на пресс-конференции Кононов. "Плюс долгий перелет и жаркая погода в Португалии. Все эти факторы не могли не сказаться на нашем состоянии".

Что касается непосредственно игры "Спартака" в этом матче, то Кононов посетовал на частые ошибки, а также на то, что его футболисты не доводили атаки до логического завершения. При этом рулевой "красно-белых" уверен: у его команды есть все шансы для победы во второй встрече и выходе в групповой этап Лиги Европы.

"Мы разберем причины, почему сопернику удалось забить нам и сделаем выводы. Матч получился тяжелый. Да, мы уступили, но у нас есть шанс в Москве", - уверен Кононов.

Спорт Футбол Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Лига Европы 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8