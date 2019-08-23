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23.08.2019 16:51
Рубрика: Спорт

Кузнецов сможет продолжить играть в НХЛ, несмотря на дисквалификацию

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов во время дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией хоккея, сможет играть за океаном.

Хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за допинг

В пятницу стало известно, что российский форвард Евгений Кузнецов во время чемпионата мира 2019 года провалил допинг-тест. В его организме были обнаружены следы кокаина. Теперь, по правилам ИИХФ, хоккеист не сможет 4 года выступать в соревнованиях под эгидой этой организации.

То есть для спортсмена закрыт путь на ближайшие чемпионаты мира и Олимпиаду. А вот на НХЛ эти санкции не распространяются. Лига вправе сама решать, кого и за что наказывать. Ведущий канадский портал TSN уже написал, что заокеанской карьере Кузнецова ничего не угрожает.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Допинговые скандалы
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