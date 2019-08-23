Кузнецов сможет продолжить играть в НХЛ, несмотря на дисквалификацию

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов во время дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией хоккея, сможет играть за океаном.

В пятницу стало известно, что российский форвард Евгений Кузнецов во время чемпионата мира 2019 года провалил допинг-тест. В его организме были обнаружены следы кокаина. Теперь, по правилам ИИХФ, хоккеист не сможет 4 года выступать в соревнованиях под эгидой этой организации.

То есть для спортсмена закрыт путь на ближайшие чемпионаты мира и Олимпиаду. А вот на НХЛ эти санкции не распространяются. Лига вправе сама решать, кого и за что наказывать. Ведущий канадский портал TSN уже написал, что заокеанской карьере Кузнецова ничего не угрожает.