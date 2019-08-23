Любовные письма Шостаковича к балерине ушли с молотка за 1,1 млн рублей

Десять любовных писем и две телеграммы композитора Дмитрия Шостаковича, адресованные балерине Большого театра Нине Ивановой, ушли с молотка за 1,1 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте аукционного дома "Литфонд", где прошли торги.

Переписка композитора и артистки представлена широкой публике впервые. Об отношениях Нины Ивановой и Дмитрия Шостаковича рассказала дочь балерины. Они познакомились в 1933 году. Композитор неоднократно предлагал своей возлюбленной выйти за него замуж, однако она отвечала отказом, поскольку Шостакович уже был женат.

Оценочная стоимость лота, к которому прилагалась фотография Ивановой в балете "Борис Годунов", составляла 750-800 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - советский композитор и пианист. Он стал всемирно известен в 20 лет, когда в концертных залах прозвучала его Первая симфония. Автор балетов, опер, концертов, он написал 15 симфоний (самые известные - Пятая, Седьмая и Восьмая), которые современники считали значительным вкладом в историю отечественной мировой музыки.