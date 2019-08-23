Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.

"Выступая против возвращения России в новый G8, Евросоюз показывает нам абсурдную пародию на холодную войну", - написала депутат на своей странице в Twitter.

Ле Пен пояснила, что антироссийская идеология является пережитком прошлого, не только не отвечающим интересам стран Европы, но и приносящим им вред.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

А вот в Великобритании планы Макрона и Трампа не оценили. Премьер-министр Борис Джонсон уже пообещал, что Лондон выступит против восстановления Москвы в "Большой восьмерке".