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23.08.2019 07:53
Рубрика: В мире

Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8

Текст: Сергей Новиков
Фото: AP Photo/Michel Spingler Фото: AP Photo/Michel Spingler
Фото: AP Photo/Michel Spingler

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.

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"Выступая против возвращения России в новый G8, Евросоюз показывает нам абсурдную пародию на холодную войну", - написала депутат на своей странице в Twitter.

Ле Пен пояснила, что антироссийская идеология является пережитком прошлого, не только не отвечающим интересам стран Европы, но и приносящим им вред.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

А вот в Великобритании планы Макрона и Трампа не оценили. Премьер-министр Борис Джонсон уже пообещал, что Лондон выступит против восстановления Москвы в "Большой восьмерке".

Макрон: Будущее России полностью связано с Европой
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