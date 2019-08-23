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23.08.2019 13:09
Рубрика: Легковые авто

Названа розничная цена Aurus Senat

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Российский автомобиль класса ультра-люкс Aurus Senat будет стоить в базовой комплектации от 18 миллионов рублей.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Об этом сегодня на открытии первого в России шоурума люксовых автомобилей отечественного бренда Aurus журналистам сообщил генеральный директор ООО Aurus Адиль Ширинов.

Но при добавлении определенных опций цена будут увеличиваться. При этом производитель готовы собирать автомобили с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.

Что касается потенциальных покупателей, то ожидается, что это будут не только чиновники, но и широкая аудитория бизнесменов, которые заинтересованы в эксплуатации люксовых машин отечественного производства. На сегодняшний день уже есть предзаказ на 500 автомобилей.

#Кортеж