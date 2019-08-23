Названа розничная цена Aurus Senat

Российский автомобиль класса ультра-люкс Aurus Senat будет стоить в базовой комплектации от 18 миллионов рублей.

Об этом сегодня на открытии первого в России шоурума люксовых автомобилей отечественного бренда Aurus журналистам сообщил генеральный директор ООО Aurus Адиль Ширинов.

Но при добавлении определенных опций цена будут увеличиваться. При этом производитель готовы собирать автомобили с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.

Что касается потенциальных покупателей, то ожидается, что это будут не только чиновники, но и широкая аудитория бизнесменов, которые заинтересованы в эксплуатации люксовых машин отечественного производства. На сегодняшний день уже есть предзаказ на 500 автомобилей.