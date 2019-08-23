Новейший смартфон Samsung Galaxy Note10 пришел в Россию. Названа цена

Компания Samsung официально объявила о старте продаж в России новейшего флагманского смартфона Galaxy Note10 и его старшего брата - Note10+. Стоимость новинок составляет 76990 и 89990 рублей соответственно.

Основные различия между двумя устройствами:

- диагональ экрана Galaxy Note10 составляет 6,3 дюйма, Galaxy Note 10+ оборудован 6,8-дюймовым экраном;

- Galaxy Note10 имеет 8/256 Гб памяти, Note10+ оснащен 12/256 Гб памяти;

- в Galaxy Note10 встроена трехмодульная камера (сверхширокоугольный модуль, обычный и зум), Note10+ имеет четырехмодульную камеру (то же самое плюс 3D-сенсор для работы с глубиной снимка);

- в Galaxy Note10+ можно установить карту расширения памяти одновременно с двумя SIM-картами, в Galaxy Note10 - нельзя (или две SIM-карты, или одна SIM + microSD);

- аккумулятор Galaxy Note10 имеет емкость 3500 мАч, Galaxy Note10+ оснащен батареей на 4300 мАч.

Оба аппарата поддерживают беспроводную зарядку (включая "быстрый" режим) и реверсную зарядку - для подпитывания энергией других гаджетов - наушников, умных часов и других совместимых девапйсов.

Galaxy Note 10 и Note10+ имеют модули NFC и MST для совершения бесконтактных платежей, могут узнавать владельца по лицу или отпечатку пальца, работают на базе чипа Exynos 9825 от Samsung.

Устройства оснащены электронным стилусом S Pen с возможностью удаленного управления, поддерживают совместную работу с Windows и Mac.