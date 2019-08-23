В мире
23.08.2019 14:57
Текст: Юрий Сизов

Новым пресс-секретарем правительства Беларуси назначена Александра Исаева

Фото: Официальный сайт Республики Беларусь Фото: Официальный сайт Республики Беларусь
Фото: Официальный сайт Республики Беларусь

Новым пресс-секретарем правительства Беларуси, которого местные аналитики порой еще именуют "двойным резидентом между обществом и властью" назначена накануне Александра Исаева, сообщили в кабинете министров.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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У нового споуксмена Сергея Румаса уже достаточно солидный стаж в официальной журналистике, уточняют местные источники. С 2008 года Александра Исаева работала в Национальном пресс-центре, а в 2013-2015 годах - в Белорусской торгово-промышленной палате. Последние три года она руководила пресс-центром Академии управления при президенте РБ.

Прежний пресс-секретарь премьер-министра, уточняют новостные порталы, Владислав Сычевич еще в апреле был освобожден от должности, в которой проработал около трех лет.

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