Новым пресс-секретарем правительства Беларуси назначена Александра Исаева

Новым пресс-секретарем правительства Беларуси, которого местные аналитики порой еще именуют "двойным резидентом между обществом и властью" назначена накануне Александра Исаева, сообщили в кабинете министров.

У нового споуксмена Сергея Румаса уже достаточно солидный стаж в официальной журналистике, уточняют местные источники. С 2008 года Александра Исаева работала в Национальном пресс-центре, а в 2013-2015 годах - в Белорусской торгово-промышленной палате. Последние три года она руководила пресс-центром Академии управления при президенте РБ.

Прежний пресс-секретарь премьер-министра, уточняют новостные порталы, Владислав Сычевич еще в апреле был освобожден от должности, в которой проработал около трех лет.