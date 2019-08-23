Постпреды СНГ сформируют проект повестки заседания Совета глав правительств

Формирование проекта повестки дня осеннего заседания Совета глав правительств СНГ намечено на 28 августа в Исполнительном комитете Содружества в белорусской столице, сообщает в пятницу БЕЛТА. В работе над ним, уточняет агентство, по традиции примут участие члены Совета полномочных представителей государств - участников СНГ.

Планируется, что в узком составе главы правительств 28 октября обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ. Концепция сотрудничества в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также стратегия обеспечения информационной безопасности станет предметом диалога в тот же день на встрече в широком формате. Блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен и вопросам финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.

Кроме того, ожидается подписание главами правительств документов, которые будут регламентировать сотрудничество по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, борьбе с гриппом птиц, антимонопольному регулированию, развитию радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Предстоит рассмотреть на октябрьском заседании и вопросы, касающиеся проведения Игр стран СНГ, розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, а также сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Что касается августовского заседания членов Совета постпредов, то они, уточняет источник в Исполкоме, обсудят и подготовку программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами. Проект программы разработан туркменской стороной в соответствии с инициативой президента Туркменистана, высказанной им в октябре 2017 года во время заседания Совета глав государств СНГ.

На заседании Совета полномочных представителей будет согласована и кандидатура главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси, которые пройдут 17 ноября.