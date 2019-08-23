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23.08.2019 04:56
Рубрика: В мире

Президент Бразилии обвинил Макрона в политизации пожаров в Амазонке

Текст: Иван Карташов
Президент Бразилии Жаир Болсонаро обвинил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона в том, что он использует внутреннюю проблему Бразилии в политических целях.
Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO
Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO

По мнению бразильского лидера, обсуждение вопросов Амазонки без участия стран региона - это проявление колониального менталитета.

"Я сожалею, что президент Макрон ищет возможность использовать вопрос, который является внутренним делом Бразилии и других стран региона Амазонки, для получения личной политической выгоды", - написал Жаир Болсонаро в Twitter. - Сенсационный тон и фальшивые фотографии никак не помогут решить проблему".

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Исследование: Леса Амазонки горят рекордными темпами

Сообщение Болсонаро в социальной сети стало ответом бразильского лидера на публикацию Макрона, в которой французский президент назвал пожары в лесах Амазонки международным кризисом.

Он также призвал страны G7 обсудить эту проблему на саммите, который пройдет во Франции в ближайшие выходные.

Свою публикацию Макрон сопроводил фотографией лесного пожара, снятой фотожурналистом Лореном Макинтайром, который принимал участие в экспедиции журнала National Geographic по Амазонке в 70-х годах прошлого века.

"Предложение французского президента обсудить вопросы Амазонки на G7 без участия стран региона воскрешает колониальный менталитет, неуместный в XXI веке", - написал Болсонаро, добавив, что правительство Бразилии открыто к диалогу на основе объективных данных и взаимного уважения.

Ранее бразильский лидер обвинил сотрудников неправительственных экологических организаций в причастности к пожарам в регионе. Он уверен, что таким образом НПО мстят правительству за сокращение финансирования экологических программ в Амазонке.

Фото: REUTERS/UESLEI MARCELINO
Чили присоединится к борьбе с лесными пожарами в Бразилии

Август в центральных регионах Бразилии считается самым пожароопасным временем. Позади более трех месяцев сухого сезона. Влажность воздуха накануне падала до 18 процентов. В этот период высыхают поля, леса и сельва. Вкупе с жарой и сильным ветром все это создает идеальные условия для возникновения и распространения пожаров.

Текущий год стал одним из самых сложных. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по середину августа зарегистрировано около 71,5 тысячи очагов возгорания - на 82 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Из них больше половины приходится на регион Амазонки.

Пожары стали причиной объявления чрезвычайного положения в штатах Акри и Амазонас. Дым от горящих лесов дошел до границы с Аргентиной и накрыл самую большую городскую агломерацию на материке - Сан-Паулу.

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