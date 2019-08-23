При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в деловом районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В результате ранения получили не менее четырех человек.

Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11. По его данным, стрельбу открыла женщина. Сейчас сотрудники полиции ведут поиски подозреваемой, пишет ТАСС. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Между тем, в США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет. Все они угрожали совершить массовые убийства в разных городах страны.