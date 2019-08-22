В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек

В США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет. Все они угрожали совершить массовые убийства в разных городах страны.

Среди них 15-летний подросток из Флориды. Под вымышленным именем он сообщал на игровой платформе, что принесет в школу отцовскую винтовку и "убьет как минимум семь человек". В момент задержания он сообщил, что это была шутка, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNN.

Среди задержанных и 19-летний житель Чикаго. По данным полиции, он угрожал расстрелять посетителей медицинского учреждения. В Огайо был арестован мужчина после угроз открыть огонь по посетителям еврейского центра, а Сиэтле (штат Валингтон) 35-летний житель призывал к "ликвидации" выходцев из стран Латинской Америки, сообщает ТАСС.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям об угрозе стрельбы в общественных местах. Это произошло после ряда массовых расстрелов. Так, в Эль-Пасо (штат Техас) было убито 22 человека и более 20 получили ранения. В Дейтоне (штат Огайо) девять человек были убиты, более 20 ранены.