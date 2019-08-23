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23.08.2019 22:30
Рубрика: Власть

Путин и Медведев поздравили россиян с первой победой на Кубке мира

Текст: Александра Белуза
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили ярославскую команду "Локо" с победой над молодежной командой Канады в первом матче на Кубке мира по хоккею среди юниоров.

В первый день турнира ярославская молодежная команда "Локо", представляющая на Кубке мира Россию, одержала волевую победу над командой Канады "Сборная Альберты". Решающую шайбу в ворота канадцев россияне забили буквально в последнюю минуту матча.

Фото: Александра Белуза/РГ
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Путин и Медведев смотрели матч с трибуны, а после игры, которая закончилась со счетом 3:2, зашли в раздевалку "Локо".

Президент и премьер поздравили молодых российских хоккеистов с первой победой в международном турнире "Сириус" и пожелали дальнейших успехов.

"Драматургия шикарная, с таким напором вы играли, действительно здорово", - оценил Путин игру. "Мы вас поздравляем, начало хорошее положено, и, надеюсь, дальше в таком же духе будете играть", - пожелал он ребятам.

Власть Президент
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