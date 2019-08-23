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23.08.2019 13:00
Рубрика: Власть

Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа. При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу. Такое заявление глава государства сделал на оперативном совещании с членами СБ РФ в связи с испытаниями американцами крылатой ракеты наземного базирования.

"18 августа в Соединенных Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", - начал президент. "Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора", - подчеркнул он.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Путин напомнил, что Москва не раз говорила, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше - прямое и грубое нарушение ДРСМД. "Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк"", - продолжил он. "Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно - они сами об этом сказали", - заявил президент.

"И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?" - задал риторический вопрос глава государства, отметив, что испытания ракеты с запрещенными по ДРСМД характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации этого договора. "И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - убежден Путин.

"Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнерам", - напомнил президент. Но вместе того чтобы исправить неприемлемую ситуацию, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений ДРСМД. И теперь всем очевидно, что ее единственная цель была прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение договора и изначальное намерение выйти из него.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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"Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет", - заявил Путин. "Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - заметил он.

Россия никогда не хотела и не собирается втягиваться в затратную, разрушительную для экономики гонку вооружений, заверил президент и напомнил, что у нашей страны по расходам на оборону достаточно скромное, седьмое место в мире - после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. "Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году", - напомнил он. "Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем", - подчеркнул глава государства.

"Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны РФ, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - указал Путин. "При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности", - заключил он.

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