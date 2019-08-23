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23.08.2019 12:39
Рубрика: Власть

Путин сделает заявление в связи с испытаниями США новой ракеты

Текст: Кира Латухина
В ближайшее время президент сделает важное заявление в связи с испытаниями США ракеты средней дальности.

Сегодня Владимир Путин работает в двух городах - Москве и Сочи. Глава государства уже провел два телефонных разговора. Также состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также директор СВР Сергей Нарышкин.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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На этот раз был приглашен вице-премьер Юрий Борисов.

"На совещании в основном обсуждалась проблематика ДРСМД в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано, сообщил Песков. В Кремле также напомнили, что первым в связи с подрывом основ ДРСМД сожаления выразил Владимир Путин. "И надо четко это отфиксировать, вспомнить, - сказал Песков. - Именно он говорил, что фактические действия наших американских визави идут в противоречие с положениями этого договора и существенно ухудшают ситуацию и лишают договор жизнеспособности". "Тогда к этим опасениям не прислушались и пошли по другому пути", - напомнил представитель Кремля.

Во второй половине дня президент перелетит в Сочи, где вечером примет участие в церемонии открытия кубка мира среди юниоров хоккейных команд "Сириус 2019". Играть будут канадцы, сборная провинции Альберты, и наша команда "Локо".

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