Москвичей предупредили о мошенничестве при возврате эвакуированных машин

Столичным автомобилистам следует остерегаться мошенников, предлагающих вернуть эвакуированный автомобиль за деньги, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратора московского парковочного пространства".

"Как правило, мошенники незаконным способом получают телефон владельца транспортного средства, дозваниваются до него и предлагают вернуть авто за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что таким способом вернуть автомобиль не получится, а звонящие не имеют никакого отношения к "АМПП".

Всего у водителей есть пять надежных способов, чтобы проверить, действительно ли их машина была эвакуирована. Можно воспользоваться сайтом, порталами mos.ru, "Автокод" или Единым транспортном порталом, где требуется ввести госномер автомобиля. Еще эту информацию можно найти в приложении "Парковки Москвы". Также можно отправить бесплатное СМС на номер 7377 с текстом "ЭВ госномерТС". Кроме того, для водителей работает горячая круглосуточная линия московского парковочного пространства (+7 (495) 539-54-54 или 3210 (для бесплатных звонков с мобильного). Еще один вариант уточнить судьбу своей машины - позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 02 или 112 (с мобильного телефона).