Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда

В зал заседания Лефортовского суда Москвы срочно была вызвана бригада врачей. Помощь понадобилась обвиняемому в шпионаже Полу Уилану - ему стало плохо. Осмотрев Уилана, врачи скорой не стали госпитализировать гражданина США.

Сегодня в суде рассматривается вопрос о продлении Полу Уилану ареста, но с самого начала судебного заседания он начал жаловаться на состояние здоровья. Он сказал судье, что испытывает боль, и ему трудно участвовать в заседании. Судья поинтересовалась, нужна ли ему помощь врачей. "Если речь о фельдшерах, то мне они не нужны. Если вы вызовете врачей, которые меня госпитализируют, то тогда я согласен", - сказал Уилан.

Тогда американцу и была вызвана скорая. Но вызванные врачи посчитали, что оснований для госпитализации нет. Ранее американца уже осматривали медики.

Адвокат 48-летнего Уилана пояснил, что у его подзащитного паховая грыжа. С 28 декабря прошлого года он находится в СИЗО, после того как сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. По версии следствия, прибыв под предлогом участия в свадьбе, бывший морской пехотинец получил флешку, где содержались сведения, составляющие гостайну. Сам Уилан полагает, что это ошибка и не признает вины.