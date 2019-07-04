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04.07.2019 18:25
Рубрика: Происшествия

Врачи УФСИН оценили состояние здоровье американца Уилана

Американец Пол Уилан, который арестован в России по обвинению в шпионаже, чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

"В настоящее время состояние здоровья Уилана оценивается медицинскими работниками СИЗО как удовлетворительное. Он находится под динамическим наблюдением", - приводит "Интерфакс" заявление официального представителя ФСИН Кристины Паньшиной.

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Она подчеркнула, что информация о том, что состояние здоровья Уилана в последнее время ухудшилось, неверная. Поэтому сейчас нет показаний для того, чтобы арестованного обследовали в каких-либо сторонних организациях. К тому же и сам американец с такой просьбой в администрацию СИЗО не обращался. Не поступали запросы об этом и от дипломатических учреждений. Между тем процедура приглашения Уилану стороннего врача-специалиста возможна - в соответствии с Правилами оказания медпомощи заключенным под стражу, уточнила Кристина Паньшина.

Напомним, посольство США в Москве ранее сообщило, что ходатайствовало о доступе приглашенного врача для Уилана, однако оно было отклонено, тогда как сам арестованный стал чувствовать себя хуже, а ему оказывают только базовую медпомощь.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Если его вина в шпионаже в пользу американских спецслужб будет доказана, ему грозит провести за решеткой от 10 до 20 лет заключения.

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