В "Ясной Поляне" записали звуки усадьбы Льва Толстого

Новости

Россиянам рекомендовано избегать мест проведения акций в Гонконге 20:37
В Кремле подтвердили подготовку саммита по Сирии в Анкаре 20:33
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной 20:31
Посольство РФ в США осудило попытки фальсификации истории в СМИ 20:23
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП 20:22
Макей и Рапота обсудили взаимодействие в Союзном государстве 20:18
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 20:07
В кинотеатре "Иллюзион" пройдут бесплатные киномарафоны 20:05
Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать 19:57
Мария Захарова станцевала лезгинку 19:47
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 19:44
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей 19:39
В Ростове гости устроили стрельбу на свадьбе 19:37
Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова 19:18
Состояние "Титаника" за последние годы сильно ухудшилось 19:15
Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки 19:13
Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании 19:11
В "ЕР" предлагают упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей 19:04
Эксперт: Долг по ипотеке в 7 триллионов рублей некритичен 19:00
Военные Южной Кореи передумали ликвидировать руководство КНДР 18:53
Песков не исключил умышленного "накала" по ЧП в Архангельской области 18:49
Два человека пострадали при пожаре на складе в Петербурге 18:46
Девять станций на "красной" ветке метро откроют в четверг 18:44
В Петербурге пройдет предпремьерный показ новой картины "Ленфильма" 18:39
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
22.08.2019 20:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Скрип и шорох. Том первый

В "Ясной Поляне" записали звуки усадьбы Льва Толстого
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
В музее-усадьбе "Ясная Поляна" музыканты и саунд-дизайнеры записали звуки дома Льва Толстого. Это был первый этап необычного арт-проекта, который выйдет ко дню рождения Льва Толстого, 9 сентября, на стриминговых площадках AppleMusic и Яндекс.Музыка. Итогом совместного проекта госкорпорации "Ростех" и музея Толстого, получившего название "Ясная Октава", должен стать музыкальный альбом, в котором отразится звуковая атмосфера усадьбы великого писателя.
Саунд-продюсеры старались бережно записать музыку природы и атмосферы, вдохновлявших великого писателя. Фото: Предоставлено музеем-заповедником "Ясная Поляна" Саунд-продюсеры старались бережно записать музыку природы и атмосферы, вдохновлявших великого писателя. Фото: Предоставлено музеем-заповедником "Ясная Поляна"
Саунд-продюсеры старались бережно записать музыку природы и атмосферы, вдохновлявших великого писателя. Фото: Предоставлено музеем-заповедником "Ясная Поляна"

- Основная идея - собрать звуки Ясной Поляны и на их основе с использованием архивных записей создать музыку, которая станет "мостом" между историей и современностью. Это опыт переосмысления уникальной исторической и культурной атмосферы эпохи Толстого через призму современных технологий. Мы рассчитываем, что передовая звукозаписывающая аппаратура и современный контекст, привнесенный российскими музыкантами и саунд-дизайнерами, дадут творчеству писателя новое звучание, - говорит директор по коммуникациям "Ростеха" Екатерина Баранова.

Фото: Istock
Минск: Родина Льва Толстого приглашает на международный пленэр

Участниками уникального проекта стали пять российских музыкантов и звуковых художников - музыкальный продюсер, звукорежиссер, создатель лейбла Asyncro и заметный представитель российской электронной клубной сцены Олег Буянов, звукорежиссер и электронный музыкант Иван Меркулов, композитор и пианист Дмитрий Устинов, электронный музыкант Карина Казарян, ведущая сольный проект KP Transmission, и эмбиент-музыкант Дмитрий Люшаков.

- Это интересная концепция - исследовать акустический ландшафт местности и проникнуться его культурно-историческим слоем. Из записей, сделанных здесь, добавив свое видение, музыкальное представление об атмосфере этих мест, природы, когда здесь проживал Лев Толстой, сделать нечто цельное. В целом получится интересный результат, - поясняет Олег Буянов.

Музыканты записывали голоса птиц, бой часов XVIII века, скрип половиц, звучание рояля, на котором играли писатель и его гости, шорох плюща, завившего стену дома, жужжание насекомых... Каждый звук писался на четыре микрофона. Но задача музыкантов - не просто абстрактная документация звуков, а, как заметил Меркулов, "интерпретация звуковой среды с точки зрения поэзии". Плюс - архивные записи голоса Толстого, фрагменты его произведений в исполнении известных артистов и записи местного фольклора.

Фото: Тагир Раджавов
В музее Чехова в Таганроге воссоздали уникальную звуковую атмосферу

- Есть много идей, как это можно использовать. Надо начать складывать материал, он сам нас выведет. Что-то мы можем поддержать какой-то гармонической структурой, но вообще произведение должно получиться разностороннее - одновременно и музыкальное, и где-то может быть больше структурное, где-то звуки Ясной Поляны. Где-то мы будем обрабатывать и давать ощущения в виде музыки. Ведь мы помимо того что собираем звуки, еще и вдохновляемся и пропускаем все сквозь себя. И куда оно нас выведет, какие ощущения нам дает - все это надо подчеркнуть - сейчас загадывать нет смысла. Сейчас собрали как можно больше материала, фактуры, из которой сможем все это составить, - говорит Иван Меркулов.

Теперь до сентября участники проекта будут сводить полученный материал в полноценные музыкальные композиции, которые передадут атмосферу места, в котором жил и творил Лев Толстой.

- Мы хотим, чтобы слушатель будущего альбома воспринял как музыку те звуки Ясной Поляны, которые мы не всегда замечаем. Итогом коллаборации станет музыкальное произведение, созданное из самого фона жизни писателя, - сказала заведующая отделом международных проектов музея-усадьбы "Ясная Поляны" Юлия Вронская.

Культура Музыка Классика Культура Литература Культура Арт Актуальное искусство Культура Арт Музеи и памятники Компании Госкорпорации Ростех Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8