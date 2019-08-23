В "Ясной Поляне" записали звуки усадьбы Льва Толстого

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" музыканты и саунд-дизайнеры записали звуки дома Льва Толстого. Это был первый этап необычного арт-проекта, который выйдет ко дню рождения Льва Толстого, 9 сентября, на стриминговых площадках AppleMusic и Яндекс.Музыка. Итогом совместного проекта госкорпорации "Ростех" и музея Толстого, получившего название "Ясная Октава", должен стать музыкальный альбом, в котором отразится звуковая атмосфера усадьбы великого писателя.

- Основная идея - собрать звуки Ясной Поляны и на их основе с использованием архивных записей создать музыку, которая станет "мостом" между историей и современностью. Это опыт переосмысления уникальной исторической и культурной атмосферы эпохи Толстого через призму современных технологий. Мы рассчитываем, что передовая звукозаписывающая аппаратура и современный контекст, привнесенный российскими музыкантами и саунд-дизайнерами, дадут творчеству писателя новое звучание, - говорит директор по коммуникациям "Ростеха" Екатерина Баранова.

Участниками уникального проекта стали пять российских музыкантов и звуковых художников - музыкальный продюсер, звукорежиссер, создатель лейбла Asyncro и заметный представитель российской электронной клубной сцены Олег Буянов, звукорежиссер и электронный музыкант Иван Меркулов, композитор и пианист Дмитрий Устинов, электронный музыкант Карина Казарян, ведущая сольный проект KP Transmission, и эмбиент-музыкант Дмитрий Люшаков.

- Это интересная концепция - исследовать акустический ландшафт местности и проникнуться его культурно-историческим слоем. Из записей, сделанных здесь, добавив свое видение, музыкальное представление об атмосфере этих мест, природы, когда здесь проживал Лев Толстой, сделать нечто цельное. В целом получится интересный результат, - поясняет Олег Буянов.

Музыканты записывали голоса птиц, бой часов XVIII века, скрип половиц, звучание рояля, на котором играли писатель и его гости, шорох плюща, завившего стену дома, жужжание насекомых... Каждый звук писался на четыре микрофона. Но задача музыкантов - не просто абстрактная документация звуков, а, как заметил Меркулов, "интерпретация звуковой среды с точки зрения поэзии". Плюс - архивные записи голоса Толстого, фрагменты его произведений в исполнении известных артистов и записи местного фольклора.

- Есть много идей, как это можно использовать. Надо начать складывать материал, он сам нас выведет. Что-то мы можем поддержать какой-то гармонической структурой, но вообще произведение должно получиться разностороннее - одновременно и музыкальное, и где-то может быть больше структурное, где-то звуки Ясной Поляны. Где-то мы будем обрабатывать и давать ощущения в виде музыки. Ведь мы помимо того что собираем звуки, еще и вдохновляемся и пропускаем все сквозь себя. И куда оно нас выведет, какие ощущения нам дает - все это надо подчеркнуть - сейчас загадывать нет смысла. Сейчас собрали как можно больше материала, фактуры, из которой сможем все это составить, - говорит Иван Меркулов.

Теперь до сентября участники проекта будут сводить полученный материал в полноценные музыкальные композиции, которые передадут атмосферу места, в котором жил и творил Лев Толстой.

- Мы хотим, чтобы слушатель будущего альбома воспринял как музыку те звуки Ясной Поляны, которые мы не всегда замечаем. Итогом коллаборации станет музыкальное произведение, созданное из самого фона жизни писателя, - сказала заведующая отделом международных проектов музея-усадьбы "Ясная Поляны" Юлия Вронская.