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23.08.2019 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

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По данным силовиков, пассажирский автобус №21, которым управлял мужчина 1980 года рождения, столкнулся с опорой воздушного трубопровода около 19.00. В этот момент в транспорте находились около 35 пассажиров.

После того, как на место приехали автомобили "скорой", за помощью обратилось 17 человек, в том числе один ребенок 2013 года рождения.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают очевидцев.

- Проверяется версия о противоправных действиях одного из участников дорожного движения, который создал помеху автобусу, - говорится в сообщении СК.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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