Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По данным силовиков, пассажирский автобус №21, которым управлял мужчина 1980 года рождения, столкнулся с опорой воздушного трубопровода около 19.00. В этот момент в транспорте находились около 35 пассажиров.

После того, как на место приехали автомобили "скорой", за помощью обратилось 17 человек, в том числе один ребенок 2013 года рождения.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают очевидцев.

- Проверяется версия о противоправных действиях одного из участников дорожного движения, который создал помеху автобусу, - говорится в сообщении СК.