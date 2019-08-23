Музыканты "Оркестра на траве" дадут концерт в Енисейске

В ближайшие выходные жителей Енисейска ждет встреча с шедеврами симфонической музыки: в этот город с выступлениями впервые приедет уже полюбившийся красноярцам "Оркестр на траве".

- В этом году проект расширяет свои границы: концерты фестивального симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств республики Тыва Петра Казимира пройдут в Ачинске, Красноярске и Енисейске. В прежние годы помимо краевого центра только его город-спутник Дивногорск был включен в орбиту музыкального фестиваля под открытым небом, - рассказали в красноярской краевой филармонии.

Первый фестиваль "Оркестр на траве" состоялся в июле 2011 года, с тех пор его концерты посетили тысячи жителей Красноярска и Дивногорска. Как говорят в краевой филармонии, наряду с популяризацией симфонической музыки среди жителей Красноярского края, фестиваль выполняет и другую важную миссию - создает условия для профессионального роста и творческого самовыражения молодых музыкантов. Это уже стало замечательной традицией: насладиться классической музыкой на свежем воздухе, в непринужденной обстановке, сидя и лежа на зеленой лужайке перед сценой, люди приходят семьями.

В Енисейске концерт пройдет 25 августа в 15:00 на Набережной. Музыканты исполнят программу "Музыкальные столицы мира": яркие произведения русских и зарубежных композиторов, а также современные аранжировки классической музыки.