Новости

Путин отметил вклад древней псковской земли в российскую государственность 12:12
Книгу Дмитрия Глуховского "Метро 2033" экранизируют в России 12:10
Новая зона отдыха с купанием появится на севере столицы 12:09
Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100 12:06
Алексей Иванов пишет мистический триллер о Тевтонском ордене 11:59
В Нижнем Новгороде рабочий погиб, упав в шахту лифта 11:57
В США арестован повар, который угрожал убить десятки людей 11:42
У безработного москвича похитили 80 тысяч долларов 11:40
Пострадавших при пожаре в Петербурге поместили в НИИ скорой помощи 11:36
Макей прокомментировал приглашение на выборы зарубежных наблюдателей 11:29
В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ 11:28
AliExpress ввел бесплатный возврат товаров для российских покупателей 11:23
Уникальные детские велодромы откроют осенью в столице 11:20
В Екатеринбурге появились знаки, которые "взламывают повседневность" 11:13
Музыканты "Оркестра на траве" дадут концерт в Енисейске 11:13
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить 11:13
Синоптики пообещали москвичам теплый уик-энд 11:12
Гендиректор "Краснодара" прокомментировал ситуацию в клубе 11:10
Футболист "Краснодара" Реми Кабелла выбыл на полгода из-за травмы 11:07
Постпреды СНГ сформируют проект повестки заседания Совета глав правительств 11:06
Почти 30 человек пострадали при сходе вагона метро в Калифорнии 11:02
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев 11:01
"Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в Шереметьево в выходные 10:59
В Москве в машину ДПС врезалась "Лада" 10:55
Ракетоносец Ту-160 снялся в эффектном видео 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 11:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музыканты "Оркестра на траве" дадут концерт в Енисейске

Текст: Надежда Столярчук
Фото: Анатолий Белоногов Фото: Анатолий Белоногов
Фото: Анатолий Белоногов

В ближайшие выходные жителей Енисейска ждет встреча с шедеврами симфонической музыки: в этот город с выступлениями впервые приедет уже полюбившийся красноярцам "Оркестр на траве".

- В этом году проект расширяет свои границы: концерты фестивального симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств республики Тыва Петра Казимира пройдут в Ачинске, Красноярске и Енисейске. В прежние годы помимо краевого центра только его город-спутник Дивногорск был включен в орбиту музыкального фестиваля под открытым небом, - рассказали в красноярской краевой филармонии.

Фото: предоставлено Центром международных и региональных культурных связей минкультуры Красноярского края
Красноярцы погрузятся в прошлое Енисейска

Первый фестиваль "Оркестр на траве" состоялся в июле 2011 года, с тех пор его концерты посетили тысячи жителей Красноярска и Дивногорска. Как говорят в краевой филармонии, наряду с популяризацией симфонической музыки среди жителей Красноярского края, фестиваль выполняет и другую важную миссию - создает условия для профессионального роста и творческого самовыражения молодых музыкантов. Это уже стало замечательной традицией: насладиться классической музыкой на свежем воздухе, в непринужденной обстановке, сидя и лежа на зеленой лужайке перед сценой, люди приходят семьями.

В Енисейске концерт пройдет 25 августа в 15:00 на Набережной. Музыканты исполнят программу "Музыкальные столицы мира": яркие произведения русских и зарубежных композиторов, а также современные аранжировки классической музыки.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8