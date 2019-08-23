Пенсионер из Новосибирска в суде запретил соседу громко слушать музыку

Новосибирский областной суд обязал дачника демонтировать акустические колонки, установленные на садовом участке. Помимо этого любитель громкой музыки компенсирует соседям моральный ущерб.

76-летний пенсионер из Новосибирска Андрей Молокоедов добивался справедливости почти год. Его сосед по садовому товариществу "Вера" во время отдыха на своем участке включал радио "Шансон". Вместе с ним слушать музыку приходилось практически всему товариществу . Меломан установил на углах своего дачного домика акустические колонки. Тяжелее всего пришлось пожилой чете Молокоедовых, чей участок располагался ив непосредственной близости - через забор.

- Из-за постоянной громкой музыки моя супруга перестала даже выходить в огород, - пояснил пенсионер в суде. - Мы стали нервными и потеряли сон и покой. Отдыхать и работать на участке из-за шума, исходящего из колонок, было вообще невозможно.

Молокоедов неоднократно пытался поговорить с соседом. Просил его пожалеть пожилых людей и сделать музыку потише. Однако тот на претензии не реагировал.

Почти три года пенсионер писал многочисленные жалобы в правление садового товарищества, в администрацию сельского совета, прокуратуру, полицию и управление Роспотребнадзора. Но безрезультатно. Закон "О тишине", принятый в Новосибирской области, не разрешает гражданам шуметь с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни и с 22 часов до 9 часов в выходные и праздники. А садовод, как выяснилось, громко слушал шансон исключительно в дневное время. Поэтому к административной ответственности меломана так и не привлекли. А в Роспотребнадзоре жалобщику ответили, что "действие настоящих санитарных правил не распространяется на граждан, включающих звуковоспроизводящую аппаратуру". Вот, дескать, если бы уровень звука был превышен на дискотеке или открытой концертной площадке - тогда бы мы вам помогли.

Впрочем, Молокоедов не сдался и обратился с иском в Советский районный суд Новосибирска. Истец заявил, что сложившаяся ситуация причиняет ему с женой глубокие нравственные страдания и наносит серьезный моральный вред, связанный с нарушением их конституционных прав на отдых и сохранность принадлежащего им имущества, что привело к серьезному ухудшению состояния их здоровья. Пенсионер потребовал демонтировать громкоговорители, расположенные на стене садового дома, и взыскать с соседа моральный ущерб в сумме 50 тысяч рублей.

Однако Советский районный суд Новосибирска оставил его требования без удовлетворения.

- Поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований в удовлетворении исковых требований по причине отсутствия доказательств нарушения ответчиком личных неимущественных прав истца, то и нет оснований и для возложения на ответчика обязанности демонтировать акустические колонки, - сообщается на официальном сайте суда. - Кроме того, из представленных фотоматериалов следует, что колонки расположены на садовом домике ответчика, на его земельном участке, следовательно, прав истца не нарушают.

Тогда упорный пенсионер обжаловал данное решение в вышестоящей инстанции. Молокоедов изучил судебную практику, связанную с нарушениями закона "О тишине" по всей стране, и приложил ее к иску. И Новосибирский областной суд встал на его защиту. Соседа-меломана наконец-то обязали демонтировать злополучные акустические колонки. Помимо этого он выплатит пострадавшим пенсионерам по 1,5 тысячи рублей.

Кстати

Это уже не первый случай, когда сибиряки вынуждены отстаивать права в суде из-за того, что местные законы "О тишине" не работают. К примеру, в Омской области 80-летняя пенсионерка обязала соседей переселить собаку. Как выяснилось, они завели овчарку и поселили ее в будке прямо под окнами истицы. Пес оказался слишком беспокойным. "Собака моментально реагирует на различные шумы, даже на громкий разговор и звон посуды, - жаловалась старушка. - А по ночам она громко перелаивается с другими собаками". В результате суд обязал соседей перенести будку в другое место.