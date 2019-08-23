Подъем упавшего в вологодскую реку вертолета показали на видео

В Череповецком районе из реки Суды подняли потерпевший крушение частный вертолет. Этот процесс показали на видео.

Напомним, вертолет упал в реку около деревни Сайволовская в среду в районе 16.30. По предварительной версии, пилот зацепил лопастью за линию электропередачи, и после этого машина рухнула в воду. ЧП произошло в 10-15 метрах от берега. А около двух тысяч жителей близлежащих населенных пунктов на несколько часов остались без электричества.

Погибший пилот в кабине был один. Это 43-летний директор одного из череповецких дорожных предприятий. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи выяснили, что пилот вылетел без соответствующего разрешения на судне, которое ему не принадлежало. У вертолета не было свидетельства о летной годности. Оно истекло еще в 2017 году и после этого не продлевалось.

Вертолет извлекли из воды. Винтокрылую машину будут изучать следователи и криминалисты, которые должны выяснить причины ЧП.