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23.08.2019 11:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Корова" на "Башне"

Спектакль из Тюмени покорил зрителей на фестивале в Калининграде
Текст: Светлана Мазурова (Калининград)
На Первом международном театральном фестивале "Башня", который начался в Калининграде и посвящен камерным фантазийным и романтическим спектаклям, коллектив из Тюмени "Группа товарищей" представил постановку "Корова".
Спектакль "Корова" представило Творческое объединение "Группа товарищей" из Тюмени. Фото: Пресс-служба фестиваля "Башня" Спектакль "Корова" представило Творческое объединение "Группа товарищей" из Тюмени. Фото: Пресс-служба фестиваля "Башня"
Спектакль "Корова" представило Творческое объединение "Группа товарищей" из Тюмени. Фото: Пресс-служба фестиваля "Башня"

Сюжет забавный. Одинокая женщина 45 лет, библиотекарь, стала замечать, что по ночам превращается в корову. Утром Софья Петровна находит на полу коровьи лепешки, убирает их, удивляясь, откуда они взялись, и идет на работу.

Фото: Валерий Гордт /Театр Комедии имени Н.П. Акимова
В Петербурге поставили пьесу "Любовь и голуби"

Мистическая история о двойной жизни. Спектакль в одном действии, идет всего 30 минут. Жанр определен как "сказочный триллер".

Заслуженная артистка России Елена Орлова, играющая главную роль (не говоря ни слова, но ее голос записан и звучит "за кадром"), она же режиссер постановки, получила столько аплодисментов и комплиментов, что стала фаворитом вечера.

Зрители так и не узнали, что ее изумительный партнер (крохотный мужчинка Роман Ильич) - на самом деле, девушка, прекрасная актриса Анастасия Вокуева. После спектакля Елена Орлова ответила на вопросы корреспондента "РГ".

Как родился спектакль?

Елена Орлова: Приближался мой юбилей, и хотелось сделать к нему что-то необычное. Очень понравился рассказ "Корова" журналистки из Самары Аллы Волынкиной (а я прежде работала в Самарском академическом театре драмы). И с хореографом Эльвирой Первовой решили поставить по этому рассказу пластический спектакль (мы давно работаем вместе).

Материал светлый, о том, какие мы все разные. Может, не идеально красивые, не "с обложки". Часто уязвимые, боимся раскрыть себя, открыться. А наши герои не побоялись - и стали счастливы. Спектакль о любви, нежности, спасающих нас, дающих возможность держаться на плаву, радоваться жизни.

Фото: предоставлено фестивалем "Точка доступа".
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В октябре 2018 года выпустили спектакль, возили его на фестивали, даже призы получали. Зрители принимают его хорошо. Это спектакль-шутка, как, скажем, музыкальная шутка Баха. Длится всего полчаса, до "формата" дожимать не стали. Но в дальнейшем все-таки решили расширить его, в этом же стиле. Мне хочется рассказать о жизни женщины от рождения до старости.

Как появилось ваше творческое объединение?

Елена Орлова: "Группу товарищей" создали мы с мужем (Валерий Архипов - актер, режиссер, педагог. Сыграл в спектакле роль Быка, еще одного мужчины в жизни героини. - "РГ").  Мы работаем в Тюменском государственном институте культуры, на кафедре актерского искусства.

Наши студенты, выпускники - талантливые люди. Один из них, Сергей Канаев, к слову, написал музыку к спектаклю "Корова". Настя Вокуева - тоже наша ученица. Великолепная актриса, трагическая, драматическая, комедийная, замечательно играет главную роль в спектакле "Оскар и Розовая Дама", также участвующем в фестивалях.

Мы вместе с нашими студентами и выпускниками тоже выходим на сцену, играем в институте, в большом зале на 360 мест и в малом - на 70. Там есть и помещения для репетиций.

Репертуар сложился?

Елена Орлова: Да, уже около десяти спектаклей для взрослых и детей. Я ставлю еще и оперы: "Кошкин дом" Павла Вальдгардта, "Мельник-колдун, обманщик и сват" на музыку Евстигнея Фомина, "Золотой цыпленок" Владимира Улановского, "Дитя и волшебство" Мориса Равеля. В постановках помогают студенты разных кафедр нашего института. Работаем с профессиональными хореографами, композиторами, художниками. Спектакли добротные, хорошо одеты, красивы.

Конечно, мечтаем о своем театре, где наши выпускники смогут работать. Нужен статус, нужны ставки для актеров. Это идеалистическая история, в которую мы верим.

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