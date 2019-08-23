Дорожники срезали свадебный замок с Крымского моста

Дорожные службы Крымского моста спилили розовый замок, недавно закрепленный молодоженами на барьерном ограждении перехода. Об этом "РГ" сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Ранее в интернете появилась видеозапись, как молодая пара в память о бракосочетании навешивает металлический замок на барьерное ограждение моста. При этом автомобиль жениха и невесты в нарушение правил дорожного движения остановился на мосту.

- С момента открытия движения по Крымскому мосту это первый случай закрепления свадебного замка на его конструкциях, - уточнили в инфоцентре. - Служба эксплуатации Росавтодора срезала его для соблюдения норм безопасности.

Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за подобный свадебный ритуал, а вот за остановку на проезжей части моста молодоженам, которые захотят увековечить памятную дату таким же образом, в любой случае придется заплатить штраф.