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23.08.2019 10:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дорожники срезали свадебный замок с Крымского моста

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Дорожные службы Крымского моста спилили розовый замок, недавно закрепленный молодоженами на барьерном ограждении перехода. Об этом "РГ" сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Фото: iStock
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Ранее в интернете появилась видеозапись, как молодая пара в память о бракосочетании навешивает металлический замок на барьерное ограждение моста. При этом автомобиль жениха и невесты в нарушение правил дорожного движения остановился на мосту.

- С момента открытия движения по Крымскому мосту это первый случай закрепления свадебного замка на его конструкциях, - уточнили в инфоцентре. - Служба эксплуатации Росавтодора срезала его для соблюдения норм безопасности.

Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за подобный свадебный ритуал, а вот за остановку на проезжей части моста молодоженам, которые захотят увековечить памятную дату таким же образом, в любой случае придется заплатить штраф.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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