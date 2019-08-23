Гендиректор "Краснодара" прокомментировал ситуацию в клубе

Череда неприятностей постигла команду из столицы Кубани. После жестокого поражения в матче раунда плей-офф от греческого "Олимпиакоса" со счетом 0:4 на "быков" обрушилась лавина критики. Вдобавок ко всему выяснилось, что полученная в этой игре травма одного из лидеров коллектива полузащитника Реми Кабеллы оказалась очень серьезной. И сегодня генеральный директор ФК "Краснодар" Владимир Хашиг в специальном обращении к болельщикам рассказал о сложной кадровой ситуации в клубе.

"Как показали результаты медицинского обследования, полузащитник Реми Кабелла выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок, - сказал Хашиг, слова которого приводит официальный сайт "быков". - Более того, Кабелла - наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке".

По словам гендиректора, "Краснодар" выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за шесть туров. Однако уже "сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора".

Как выясняется, коллектив на данный момент по объективным причинам не имеет возможности приобрести новых футболистов. При этом двое футболистов получили серьезные травмы во время пребывания в национальных сборных (Юрий Газинский - в сборной России, Виктор Классон - в шведской). "Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери", - подчеркнул Хашиг.

Генеральный директор "Краснодара" просит болельщиков "запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период".