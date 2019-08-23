Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Советскому, российскому режиссеру, сценаристу, актеру и продюсеру Никите Михалкову придется, возможно, отложить съемки своей новой картины - давно обещанного "Шоколадного револьвера".

Причина - травма ноги кинематографиста.

Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.

"Если Господь управит, в конце декабря или с 10 января мы должны начать", - надеется Михалков. Пообещав, что на экраны "Револьвер" выйдет в 2021-м.

Фильм - "современная драма", рассказ в нем о российском режиссере, чья дочь погибла при теракте в Канне.