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Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Новости
    23.08.2019, 17:17
Текст:   Олег Усков

Советскому, российскому режиссеру, сценаристу, актеру и продюсеру Никите Михалкову придется, возможно, отложить съемки своей новой картины - давно обещанного "Шоколадного револьвера".

Причина - травма ноги кинематографиста.

Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.

"Если Господь управит, в конце декабря или с 10 января мы должны начать", - надеется Михалков. Пообещав, что на экраны "Револьвер" выйдет в 2021-м.

Фильм - "современная драма", рассказ в нем о российском режиссере, чья дочь погибла при теракте в Канне.

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