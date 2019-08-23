В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила

На территории Белогорского района Крыма выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Переносчиками этого острого трансмиссивного инфекционного заболевания являются около 60 видов комаров.

В регионе, где был зафиксирован случай лихорадки, проводятся дополнительные обработки водоемов, которые могут служить местом размножения переносчиков инфекции. Специалисты считают, что раннее выявления болезни и профилактические мероприятия помогут разорвать цепочку распространения инфекции.

- На территории Крыма проводятся все необходимые мероприятия, медицинская служба готова к выявлению таких больных, лабораторная служба готова к их диагностике, - заверили в ведомстве.

В августе стало известно о семи случаях заболевания Лихорадкой Западного Нила в Краснодаре. В Ростовской области зафиксировано 11 таких эпизодов. Случаи выявления Лихорадки Западного Нила в России фиксируют ежегодно.

На территории России вспышки заболевания были отмечены в 1999 и 2010 годах. Расширение естественного ареола распространения Лихорадки Западного Нила специалисты связывают с глобальным потеплением.