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23.08.2019 09:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Зеленскому подсказали, как признать Крым российским

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Властям Украины следует разработать план постепенного признания Крыма в составе России. Такой совет дал президенту Владимиру Зеленскому член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Как отметил сенатор от Республики Крым, официальный Киев продолжает воспринимать полуостров как кусок земли, совершенно игнорируя пророссийский настрой подавляющего большинства его жителей.

Фото: iStock
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- И это вместо признания того, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях, - заявил Цеков РИА Новости. - Все это возмутительно. Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Признание официальным Киевом российского статуса Крыма позволит улучшить взаимоотношения между двумя государствами.

По мнению Цекова, только курс на налаживание добрососедских отношений с РФ дает раздираемой противоречиями Украине шанс стать цивилизованным и процветающим государством.

- Но пока новый президент Украины в отношении Крыма строго придерживается курса своего предшественника Петра Порошенко, - констатирует Сергей Цеков. - Зеленский, к сожалению, пока не может объективно оценить ситуацию в Крыму. Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернет Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдет никогда по многим причинам. Самая главная - это то, что крымчане самостоятельно определили свою судьбу.

Напомним, ранее Зеленский поставил мировому сообществу условие возобновления работы РФ в G8 - урегулирование ситуации на Донбассе, освобождение украинские моряков и возвращение Крыма в состав Украины.

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