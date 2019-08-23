Почему севший в поле А321 не станет экспонатом музея

Самолет "Уральских авиалиний", без шасси приземлившийся в подмосковных полях, совсем скоро по частям вывезут с места происшествия. Сделать из него памятник или музейный экспонат не получится: самолет находится под таможенным обременением.

В соцсетях люди выступали с разными предложениями: "можно было оставить (не в поле конечно) как память о спасении", "его бы как тренажер для бортпроводников оставить в Кольцово".

"По закону авиакомпания не имеет права продавать или использовать в качестве сувениров какие-либо детали. Все, что осталось от воздушного судна, ожидает решения таможни", - пояснили агентству РИА Новости в "Уральских авиалиниях".

В поле близ Жуковского сейчас специалисты готовят лайнер к эвакуации: из него откачали топливо, удалили все ценные блоки и двигатели, начали резать корпус - уже демонтирована носовая часть.

Накануне, напомним, стало известно, что СК России и комиссия МАК завершили работу на месте аварийной посадки лайнера, летевшего в Симферополь. При наборе высоты в двигатели попала стая чаек, экипаж убрал шасси и в ручном режиме посадил самолет на кукурузном поле. Случившееся назвали чудом: происшествие обошлось без жертв. К сожалению, сам Airbus ремонту не подлежит и будет утилизирован.