Шайбу с автографом Путина разыграют среди болельщиков

Владимир Путин, принявший участие в открытии Кубка мира по хоккею среди юниоров, расписался на шайбе.

Президент, который сам с удовольствием играет в хоккей, в пятницу вечером посетил открывшийся в Сочи международный турнир по хоккею среди молодежных команд. Журналистам продемонстрировали шайбу, на которой Путин оставил свой автограф.

"Разыграем среди болельщиков", - сообщили организаторы.

Напомним, в мае 2018 года обладателем шайбы с автографом президента стала одна из болельщиц гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи.