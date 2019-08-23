Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян

Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.

"Практически каждый второй опрошенный (49 процентов) инициативу поддерживает. 31 процент против сокращения рабочей недели",- говорится в исследовании, с которым ознакомилась "РГ".

При этом 20 процентов опрошенных затруднились с ответом. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, отмечают аналитики портала.

У россиян также спрашивали, чему они хотели бы посвятить дополнительный выходной день. Согласно полученным ответам, 33 процента россиян потратили бы на общение с семьей и детьми. Каждый пятый респондент планирует искать дополнительную работу в освободившееся время. А отдыхать планируют 16 процентов респондентов.

Еще 15 процентов россиян хотели бы посвятить свободный день самообразованию, повышению квалификации и изучению языков, а 7 процентов занялись бы домашними делами и активным отдыхом. Остальные участники опроса посвятили бы свободный день хобби, личным делам, посещению врачей, культурных мероприятий, путешествиям, чтению книг или просто сну.

Ранее инициативу по сокращению рабочей недели с 4 до 5 дней высказывали профсоюзы, политики. Как сообщали СМИ, эту идею анализируют в Минтруде.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, проведенном еще в июне этого года, 48 процентов россиян высказывались против сокращения рабочей недели до четырех дней. Положительно отнеслись к идее 29 процентов опрошенных, еще 17 процентов заявили, что им все равно, а 6 процентов затруднились ответить.