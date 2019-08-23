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23.08.2019 11:43
Рубрика: Экономика

Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян

Текст: Евгений Гайва
Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Практически каждый второй опрошенный (49 процентов) инициативу поддерживает. 31 процент против сокращения рабочей недели",- говорится в исследовании, с которым ознакомилась "РГ".

Фото: iStock
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре

При этом 20 процентов опрошенных затруднились с ответом. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, отмечают аналитики портала.

У россиян также спрашивали, чему они хотели бы посвятить дополнительный выходной день. Согласно полученным ответам, 33 процента россиян потратили бы на общение с семьей и детьми. Каждый пятый респондент планирует искать дополнительную работу в освободившееся время. А отдыхать планируют 16 процентов респондентов.

Еще 15 процентов россиян хотели бы посвятить свободный день самообразованию, повышению квалификации и изучению языков, а 7 процентов занялись бы домашними делами и активным отдыхом. Остальные участники опроса посвятили бы свободный день хобби, личным делам, посещению врачей, культурных мероприятий, путешествиям, чтению книг или просто сну.

Ранее инициативу по сокращению рабочей недели с 4 до 5 дней высказывали профсоюзы, политики. Как сообщали СМИ, эту идею анализируют в Минтруде.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, проведенном еще в июне этого года, 48 процентов россиян высказывались против сокращения рабочей недели до четырех дней. Положительно отнеслись к идее 29 процентов опрошенных, еще 17 процентов заявили, что им все равно, а 6 процентов затруднились ответить.

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