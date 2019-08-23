УАЗ представил новые версии "Профи"

Ульяновский автозавод продемонстрировал семь новых модификаций на шасси коммерческого грузовика УАЗ "Профи". Презентация состоялась на территории завода.

УАЗ показал "полуторку" "Профи" с самыми перспективными надстройками: многофункциональный фургон с двухрядной кабиной, универсальный грузопассажирский автомобиль, бортовую платформу с краном-манипулятором, автогидроподъемник с люлькой, самосвал, автолавку и хлебный фургон.

По технической части модели не отличаются от уже выпускаемых "Профи" и оснащаются бензиновым 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 149 л.с., который агрегатируется пятиступенчатой механической коробкой передач. На выбор доступна как заднеприводная трансмиссия, так и переднеприводная.

Семь новых модификаций УАЗ "Профи" уже доступны к заказу, цены пока не разглашаются, полноценный выпуск начнётся до конца нынешнего года.

Помимо этого, отечественный автопроизводитель представил основные серийные версии УАЗ "Профи": обычный бортовой с однорядной кабиной, бортовой с пятиместной кабиной, промтоварный фургон, изотермический фургон и фургон авторефрижератор. Также ульяновцы показали самосвал на базе легендарной УАЗ "Буханка".

Напомним, в 2020 году УАЗ расширит семейство "Профи" за счёт "тяжёлой" модификации с двухскатной ошиновкой и новым задним мостом.

УАЗ "Профи" выпускается с октября 2017 года. Для "полуторки" доступно ГБО с пропан-бутановой смесью. В оснащение входит: кондиционер, обогрев лобового стекла, 7-дюймовая мультимедийная система и многое другое. Диапазон цен от 824 900 до 1 145 900 рублей.