В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию

Президент России Владимир Путин получает информацию из множества источников и очень быстро, поэтому ситуации, когда его могли бы ввести в заблуждение, исключены. Об этом заявили в Кремле.

Комментируя по просьбе журналистов заявление экс-президента СССР Михаила Горбачева в журнале "Дилетант" о том, что в после аварии на Чернобыльской АЭС его вводили в заблуждение, и, отвечая на вопрос, может ли подобное повториться в случае с инцидентом в Архангельской области, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: "Наверное, мы не знаем, как и по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Но ответственно могу сказать: в наше время это исключено. Есть множество источников, по которым президент получает информацию".

"Скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что такие ситуации, как тогда с Чернобылем, - невозможны", - заверил Песков.

На вопрос, смотрел ли Путин сериал "Чернобыль", пресс-секретарь главы государства ответил: "Честно скажу, не знаю".