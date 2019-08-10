Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Там уточнили, что взрыв произошел "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки". А конкретно - во время работ, которые были связаны с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на этой установке.

"Погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - приводит ТАСС сообщение.

В госкорпорации выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали оказать помощь их семьям.

Ранее Минобороны сообщало о гибели двух гражданских лиц, власти указывали на госпитализацию шестерых человек.