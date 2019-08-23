В Кремле с осторожным оптимизмом оценили отношения с Киевом

В Кремле ответили на вопрос, можно ли говорить об улучшении отношений между Москвой и Киевом в связи с информацией о возможном скором обмене удерживаемыми лицами.

"Констатируем начало диалога между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - И определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров".

"По прежнему пока мне нечего добавить к этим словам", - продолжил Песков и напомнил недавнее заявление Путина об осторожном оптимизме, который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений.