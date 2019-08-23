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23.08.2019 15:19
Рубрика: Легковые авто

В московском каршеринге появилились ретро-автомобили

Текст: Светлана Батова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.

Фото: Pixabay
Каршеринги обзаведутся пикапами и электромобилями

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, можно будет взять в аренду красное авто 1965 года выпуска и синий кабриолет 1969 года. Это оригинальные модели, прошедшие реновацию. Вид полностью соответствует тому, который у них был, когда они вышли с конвейера: приборные панели, руль, кожаные сиденья, тюнеры, рычаги, дворники, ручник и даже кондиционер. В кабриолете сохранена ручная шестиступенчатая коробка передач. В то же время "Яндекс" поставил в машины современные блоки телематики, поэтому машины открываются и закрываются через приложение. Поскольку управление может показаться непривычным и довольно сложным, перед вождением можно будет посмотреть обучающее видео.

Машины можно будет арендовать только в Москве, они доступны водителям в возрасте от 26 лет не менее чем с шестилетним стажем вождения. Машины можно будет арендовать на 1-3-6 и 24 часа.

Это первый случай использования ретро-авто в автопарках шерингов, до этого компании добавляли только элитные машины.